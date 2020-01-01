Токеноміка CarrieVerse (CVTX) Дізнайтеся ключову інформацію про CarrieVerse (CVTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CarrieVerse (CVTX) Carrieverse is building an ecosystem around projects such as Cling Wallet, content-rich metaverse “Carrieverse” , blockchain game "SuperKola Tactics" and the IP-based NFT project “Kola From Space”. In Carrieverse”, users can enjoy gameplay, educational content in the realistic but unique metaverse. “SuperKola Tactics” is a blockchain-based TCG. In this world of strategy and RPG convergence, users must use creative strategy to claim victory. “Cling” is a blockchain platform that allows users to store crypto and game assets as well as providing DeFi services like designing money Legos. $CVTX will be the governance token to fuel the ecosystem; users can spend the token on different services and content. Utility tokens for each game will be linked to the governance token. Carrieverse plans to provide better experiences for token holders. Офіційний вебсайт: https://www.carrieverse.com/ Whitepaper: https://business-20.gitbook.io/carrieverse-whitepaper-eng/ Купити CVTX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CarrieVerse (CVTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CarrieVerse (CVTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 96,73K $ 96,73K $ 96,73K Історичний максимум: $ 0,279949 $ 0,279949 $ 0,279949 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00009672 $ 0,00009672 $ 0,00009672 Дізнайтеся більше про ціну CarrieVerse (CVTX)

Токеноміка CarrieVerse (CVTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CarrieVerse (CVTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CVTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CVTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CVTX, досліджуйте ціну токена CVTX в реальному часі!

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