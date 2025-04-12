Сьогоднішня ціна CarrieVerse (CVTX)

Поточна ціна CarrieVerse (CVTX) сьогодні становить 0.00015134 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CarrieVerse:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CarrieVerse протягом дня — +45.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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