Ціна CarrieVerse (CVTX)
Поточна ціна CarrieVerse (CVTX) сьогодні становить 0.00015134 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CarrieVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CarrieVerse протягом дня — +45.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CarrieVerse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CarrieVerse до USD становила $ -0.0000864712.
За останні 60 днів зміна ціни CarrieVerse до USD становила $ -0.0000997752.
За останні 90 днів зміна ціни CarrieVerse до USD становила $ -0.001630900224997269.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+45.20%
|30 днів
|$ -0.0000864712
|-57.13%
|60 днів
|$ -0.0000997752
|-65.92%
|90 днів
|$ -0.001630900224997269
|-91.50%
Останній аналіз цін CarrieVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.53%
+45.20%
-46.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Carrieverse is building an ecosystem around projects such as Cling Wallet, content-rich metaverse “Carrieverse” , blockchain game "SuperKola Tactics" and the IP-based NFT project “Kola From Space”. In Carrieverse”, users can enjoy gameplay, educational content in the realistic but unique metaverse. “SuperKola Tactics” is a blockchain-based TCG. In this world of strategy and RPG convergence, users must use creative strategy to claim victory. “Cling” is a blockchain platform that allows users to store crypto and game assets as well as providing DeFi services like designing money Legos. $CVTX will be the governance token to fuel the ecosystem; users can spend the token on different services and content. Utility tokens for each game will be linked to the governance token. Carrieverse plans to provide better experiences for token holders.
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