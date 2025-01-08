Ціна Carmin (CARMIN)
Поточна ціна Carmin (CARMIN) сьогодні становить 0.0015953 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CARMIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Carmin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60 USD
- зміна ціни Carmin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Carmin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Carmin до USD становила $ +0.0006542894.
За останні 60 днів зміна ціни Carmin до USD становила $ +0.0029814182.
За останні 90 днів зміна ціни Carmin до USD становила $ +0.0002110614885841321.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0006542894
|+41.01%
|60 днів
|$ +0.0029814182
|+186.89%
|90 днів
|$ +0.0002110614885841321
|+15.25%
Останній аналіз цін Carmin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WORLD’S DOMINANT BLOCKCHAIN PROTOCOL BY ACHIEVING SCALABILITY, SECURITY AND DECENTRALIZATION Carmine means a rich and vivid red color and is regarded as a blood color. Like blood, we believe CARMIN will be vital, irreplaceable, and the only source of blockchain beyond a mainnet.
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