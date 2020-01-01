Токеноміка Carlo Acutis (SAINT) Дізнайтеся ключову інформацію про Carlo Acutis (SAINT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Carlo Acutis (SAINT) Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Офіційний вебсайт: https://saintcarlosol.xyz/ Купити SAINT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Carlo Acutis (SAINT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Carlo Acutis (SAINT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Загальна пропозиція: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M Циркуляційна пропозиція: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Історичний максимум: $ 0,00383391 $ 0,00383391 $ 0,00383391 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00303765 $ 0,00303765 $ 0,00303765 Дізнайтеся більше про ціну Carlo Acutis (SAINT)

Токеноміка Carlo Acutis (SAINT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Carlo Acutis (SAINT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAINT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAINT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAINT, досліджуйте ціну токена SAINT в реальному часі!

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