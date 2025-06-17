Ціна Carlo Acutis (SAINT)
Поточна ціна Carlo Acutis (SAINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 307,75K USD. Ціна SAINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Carlo Acutis:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Carlo Acutis протягом дня — +1,28%
- циркуляційна пропозиція – 999,33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Carlo Acutis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Carlo Acutis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Carlo Acutis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Carlo Acutis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,28%
|30 днів
|$ 0
|-26,22%
|60 днів
|$ 0
|-77,59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Carlo Acutis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,59%
+1,28%
-21,66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.
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