Сьогоднішня ціна Carlo Acutis (SAINT)

Поточна ціна Carlo Acutis (SAINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 307,75K USD. Ціна SAINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carlo Acutis:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Carlo Acutis протягом дня — +1,28%

- циркуляційна пропозиція – 999,33M USD

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