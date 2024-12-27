Ціна Carlo (CARLO)
Поточна ціна Carlo (CARLO) сьогодні становить 0.0040167 USD з ринковою капіталізацією $ 4.11M USD. Ціна CARLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Carlo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.68K USD
- зміна ціни Carlo протягом дня — -20.05%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Carlo до USD становила $ -0.001007806519327464.
За останні 30 днів зміна ціни Carlo до USD становила $ +0.0192033450.
За останні 60 днів зміна ціни Carlo до USD становила $ +0.0301535560.
За останні 90 днів зміна ціни Carlo до USD становила $ +0.0031680047128208122.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001007806519327464
|-20.05%
|30 днів
|$ +0.0192033450
|+478.09%
|60 днів
|$ +0.0301535560
|+750.70%
|90 днів
|$ +0.0031680047128208122
|+373.28%
Останній аналіз цін Carlo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-20.05%
+8.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past)
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