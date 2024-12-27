Сьогоднішня ціна Carlo (CARLO)

Поточна ціна Carlo (CARLO) сьогодні становить 0.0040167 USD з ринковою капіталізацією $ 4.11M USD. Ціна CARLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carlo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.68K USD

- зміна ціни Carlo протягом дня — -20.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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