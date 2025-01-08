Ціна CareCoin (CARE)
Поточна ціна CareCoin (CARE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CareCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.23 USD
- зміна ціни CareCoin протягом дня — -12.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CARE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CARE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CareCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CareCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CareCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CareCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.08%
|30 днів
|$ 0
|-19.14%
|60 днів
|$ 0
|+20.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CareCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-12.08%
-9.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The purpose of CARE is to revolutionize the world from a medical perspective so that all people in the world can be free from various diseases and lead healthy and satisfying lives. The cash generated from this PJ will be used to invest in the early realization of future medical technology and to expand access to treatment for those who cannot receive satisfactory treatment due to financial reasons.You
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CARE до AUD
A$--
|1 CARE до GBP
￡--
|1 CARE до EUR
€--
|1 CARE до USD
$--
|1 CARE до MYR
RM--
|1 CARE до TRY
₺--
|1 CARE до JPY
¥--
|1 CARE до RUB
₽--
|1 CARE до INR
₹--
|1 CARE до IDR
Rp--
|1 CARE до PHP
₱--
|1 CARE до EGP
￡E.--
|1 CARE до BRL
R$--
|1 CARE до CAD
C$--
|1 CARE до BDT
৳--
|1 CARE до NGN
₦--
|1 CARE до UAH
₴--
|1 CARE до VES
Bs--
|1 CARE до PKR
Rs--
|1 CARE до KZT
₸--
|1 CARE до THB
฿--
|1 CARE до TWD
NT$--
|1 CARE до CHF
Fr--
|1 CARE до HKD
HK$--
|1 CARE до MAD
.د.م--