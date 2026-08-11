Сьогоднішня ціна Cardio

Поточна ціна Cardio (CARDIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CARDIO до USD становить $ 0 за CARDIO.

Cardio наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49 253, з циркуляційною пропозицією у 853,59M CARDIO. Протягом останніх 24 годин CARDIO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CARDIO змінився на +0,04% за останню годину та на +5,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cardio (CARDIO)

Ринкова капіталізація $ 49,25K$ 49,25K $ 49,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,65K$ 51,65K $ 51,65K Циркуляційне постачання 853,59M 853,59M 853,59M Загальна пропозиція 889 417 983,0910584 889 417 983,0910584 889 417 983,0910584

Поточна ринкова капіталізація Cardio — $ 49,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CARDIO — 853,59M, зі загальною пропозицією 889417983.0910584. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,65K.