Токеноміка Cardence ($CRDN)

Токеноміка Cardence ($CRDN)

Дізнайтеся ключову інформацію про Cardence ($CRDN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Cardence ($CRDN)

Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.

Офіційний вебсайт:
https://cardence.io/

Токеноміка та аналіз ціни Cardence ($CRDN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cardence ($CRDN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 45,47K
$ 45,47K$ 45,47K
Загальна пропозиція:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 29,41M
$ 29,41M$ 29,41M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 77,30K
$ 77,30K$ 77,30K
Історичний максимум:
$ 0,396125
$ 0,396125$ 0,396125
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00154597
$ 0,00154597$ 0,00154597

Токеноміка Cardence ($CRDN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Cardence ($CRDN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $CRDN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CRDN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CRDN, досліджуйте ціну токена $CRDN в реальному часі!

Прогноз ціни $CRDN

Хочете знати, куди рухається $CRDN? Наша сторінка прогнозу ціни $CRDN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.