Ціна Cardence ($CRDN)
Поточна ціна Cardence ($CRDN) сьогодні становить 0.00180411 USD з ринковою капіталізацією $ 53.06K USD. Ціна $CRDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cardence:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.23 USD
- зміна ціни Cardence протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 29.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cardence до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cardence до USD становила $ -0.0000830556.
За останні 60 днів зміна ціни Cardence до USD становила $ +0.0003222981.
За останні 90 днів зміна ціни Cardence до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000830556
|-4.60%
|60 днів
|$ +0.0003222981
|+17.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cardence: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.
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