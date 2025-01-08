Сьогоднішня ціна Cardence ($CRDN)

Поточна ціна Cardence ($CRDN) сьогодні становить 0.00180411 USD з ринковою капіталізацією $ 53.06K USD. Ціна $CRDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cardence:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.23 USD

- зміна ціни Cardence протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 29.41M USD

Отримуйте оновлення цін $CRDN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $CRDN.