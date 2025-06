Що таке Cardano Maxi (MAXI)

Cardano MAXI is a community-led meme token built on the Cardano blockchain, reborn from the ashes of a failed project. After the original dev rugged the previous version, a committed community member relaunched the token under a new contract, new policy ID, and clean tokenomics—cutting all ties to the past. With a fixed supply of 1 billion tokens and fair distribution, MAXI symbolizes conviction, patience, and true belief in Cardano’s long-term mission. It’s more than just a meme—it’s a movement. The MAXI community is made of die-hard Cardano believers who hold through bear markets, build during quiet times, and meme because it matters. The project embraces transparency, decentralized governance, and long-term value through features like locked liquidity, staking, on-chain voting, and a treasury system managed by the holders. MAXI represents the “maximalist” spirit: loyal to Cardano, driven by community, and fueled by purpose. It partners with meme-forward ecosystems like Snek.fun and aims to be the go-to symbol of Cardano pride. No influencers. No VC games. Just grassroots strength and a ticker that refuses to die. MAXI is not just a coin—it’s a signal that Cardano’s culture is alive, powerful, and built to last.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Cardano Maxi (MAXI) Офіційний вебсайт

Токеноміка Cardano Maxi (MAXI)

Розуміння токеноміки Cardano Maxi (MAXI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAXI зараз!