Ціна Cardano Maxi (MAXI)
Поточна ціна Cardano Maxi (MAXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cardano Maxi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cardano Maxi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cardano Maxi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cardano Maxi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cardano Maxi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cardano Maxi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cardano Maxi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-39,13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cardano MAXI is a community-led meme token built on the Cardano blockchain, reborn from the ashes of a failed project. After the original dev rugged the previous version, a committed community member relaunched the token under a new contract, new policy ID, and clean tokenomics—cutting all ties to the past. With a fixed supply of 1 billion tokens and fair distribution, MAXI symbolizes conviction, patience, and true belief in Cardano’s long-term mission. It’s more than just a meme—it’s a movement. The MAXI community is made of die-hard Cardano believers who hold through bear markets, build during quiet times, and meme because it matters. The project embraces transparency, decentralized governance, and long-term value through features like locked liquidity, staking, on-chain voting, and a treasury system managed by the holders. MAXI represents the “maximalist” spirit: loyal to Cardano, driven by community, and fueled by purpose. It partners with meme-forward ecosystems like Snek.fun and aims to be the go-to symbol of Cardano pride. No influencers. No VC games. Just grassroots strength and a ticker that refuses to die. MAXI is not just a coin—it’s a signal that Cardano’s culture is alive, powerful, and built to last.
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