Ціна Cardano Crocs Club (C4)
Поточна ціна Cardano Crocs Club (C4) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна C4 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cardano Crocs Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75K USD
- зміна ціни Cardano Crocs Club протягом дня — -12.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін C4 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни C4.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cardano Crocs Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cardano Crocs Club до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cardano Crocs Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cardano Crocs Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.00%
|30 днів
|$ 0
|-7.42%
|60 днів
|$ 0
|-21.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cardano Crocs Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-12.00%
+42.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
To fund the ecosystem of dApps including everything from defi to gaming to future market place. Products so far include a Swap for over 800 tokens, a payment portal to allow business to accept C4, image generator, VPN service, file hosting, community funded investment opportunities, and bonds among other things as well as games such as our V2 custom poker platform and other smaller games built by other projects and community members.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 C4 до AUD
A$--
|1 C4 до GBP
￡--
|1 C4 до EUR
€--
|1 C4 до USD
$--
|1 C4 до MYR
RM--
|1 C4 до TRY
₺--
|1 C4 до JPY
¥--
|1 C4 до RUB
₽--
|1 C4 до INR
₹--
|1 C4 до IDR
Rp--
|1 C4 до PHP
₱--
|1 C4 до EGP
￡E.--
|1 C4 до BRL
R$--
|1 C4 до CAD
C$--
|1 C4 до BDT
৳--
|1 C4 до NGN
₦--
|1 C4 до UAH
₴--
|1 C4 до VES
Bs--
|1 C4 до PKR
Rs--
|1 C4 до KZT
₸--
|1 C4 до THB
฿--
|1 C4 до TWD
NT$--
|1 C4 до CHF
Fr--
|1 C4 до HKD
HK$--
|1 C4 до MAD
.د.م--