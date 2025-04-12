Сьогоднішня ціна Carbon Protocol (SWTH)

Поточна ціна Carbon Protocol (SWTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна SWTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carbon Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Carbon Protocol протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 1.72B USD

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