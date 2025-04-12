Ціна Carbon Protocol (SWTH)
Поточна ціна Carbon Protocol (SWTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна SWTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Carbon Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Carbon Protocol протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.72B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Carbon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Carbon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Carbon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Carbon Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|-14.14%
|60 днів
|$ 0
|-31.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Carbon Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-0.08%
-5.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.
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