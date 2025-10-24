Інформація щодо ціни Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,49$ 1,49 $ 1,49 Найнижча ціна $ 0,00679285$ 0,00679285 $ 0,00679285 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,54%

Актуальна ціна Carbon Emission Blockchain (CEB) становить $0,00681269. За останні 24 години CEB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CEB становить $ 1,49, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00679285.

Що стосується короткострокових результатів, то CEB змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Carbon Emission Blockchain (CEB)

Ринкова капіталізація $ 30,45K$ 30,45K $ 30,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,13K$ 68,13K $ 68,13K Циркуляційне постачання 4,47M 4,47M 4,47M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Carbon Emission Blockchain — $ 30,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CEB — 4,47M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,13K.