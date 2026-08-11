Сьогоднішня ціна Carbon Browser

Поточна ціна Carbon Browser (CSIX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CSIX до USD становить $ 0 за CSIX.

Carbon Browser наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 83 685, з циркуляційною пропозицією у 905,36M CSIX. Протягом останніх 24 годин CSIX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,427301, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CSIX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Carbon Browser (CSIX)

Ринкова капіталізація $ 83,69K$ 83,69K $ 83,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,69K$ 83,69K $ 83,69K Циркуляційне постачання 905,36M 905,36M 905,36M Загальна пропозиція 905 364 278,3144305 905 364 278,3144305 905 364 278,3144305

Поточна ринкова капіталізація Carbon Browser — $ 83,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CSIX — 905,36M, зі загальною пропозицією 905364278.3144305. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,69K.