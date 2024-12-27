Сьогоднішня ціна Carbon (CARBON)

Поточна ціна Carbon (CARBON) сьогодні становить 0.00419044 USD з ринковою капіталізацією $ 136.94K USD. Ціна CARBON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carbon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.18 USD

- зміна ціни Carbon протягом дня — -3.85%

- циркуляційна пропозиція – 32.65M USD

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