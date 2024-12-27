Ціна Carbon (CARBON)
Поточна ціна Carbon (CARBON) сьогодні становить 0.00419044 USD з ринковою капіталізацією $ 136.94K USD. Ціна CARBON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Carbon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.18 USD
- зміна ціни Carbon протягом дня — -3.85%
- циркуляційна пропозиція – 32.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Carbon до USD становила $ -0.000168163287521699.
За останні 30 днів зміна ціни Carbon до USD становила $ -0.0004999957.
За останні 60 днів зміна ціни Carbon до USD становила $ -0.0023293855.
За останні 90 днів зміна ціни Carbon до USD становила $ +0.0009896258620614356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000168163287521699
|-3.85%
|30 днів
|$ -0.0004999957
|-11.93%
|60 днів
|$ -0.0023293855
|-55.58%
|90 днів
|$ +0.0009896258620614356
|+30.92%
Останній аналіз цін Carbon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-3.85%
+0.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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A$0.006704704
|1 CARBON до GBP
￡0.0033104476
|1 CARBON до EUR
€0.0040228224
|1 CARBON до USD
$0.00419044
|1 CARBON до MYR
RM0.0187312668
|1 CARBON до TRY
₺0.1476711056
|1 CARBON до JPY
¥0.6615447628
|1 CARBON до RUB
₽0.4358895688
|1 CARBON до INR
₹0.358492142
|1 CARBON до IDR
Rp67.5877324732
|1 CARBON до PHP
₱0.2434226596
|1 CARBON до EGP
￡E.0.2131257784
|1 CARBON до BRL
R$0.0258969192
|1 CARBON до CAD
C$0.0059923292
|1 CARBON до BDT
৳0.499919492
|1 CARBON до NGN
₦6.4867173112
|1 CARBON до UAH
₴0.1754118184
|1 CARBON до VES
Bs0.21371244
|1 CARBON до PKR
Rs1.1646489892
|1 CARBON до KZT
₸2.1678403252
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฿0.1427682908
|1 CARBON до TWD
NT$0.137655954
|1 CARBON до CHF
Fr0.003771396
|1 CARBON до HKD
HK$0.0325178144
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.د.م0.0421558264