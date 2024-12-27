Сьогоднішня ціна Capycoin (CAPY)

Поточна ціна Capycoin (CAPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.06K USD. Ціна CAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Capycoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.28 USD

- зміна ціни Capycoin протягом дня — +2.77%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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