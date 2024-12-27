Ціна Capycoin (CAPY)
Поточна ціна Capycoin (CAPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.06K USD. Ціна CAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capycoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.28 USD
- зміна ціни Capycoin протягом дня — +2.77%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capycoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Capycoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Capycoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capycoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.77%
|30 днів
|$ 0
|-90.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capycoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.42%
+2.77%
-39.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
this project is a memecoin based token about the funny animal Capybara. The purpose of the token is fun only and the token have no intrinsic value, just the fun to support the cute animal and make a unite community around it. The plan for $capy is to play a crucial role in the actual memecoin market bring a fresh new air in a “world” of only dogs and cat. We are planning to have a big community on X and telegram, exploring all kind of social network to make the capybara the most viral animal
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