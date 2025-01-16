Ціна Capybara Nation (BARA)
Поточна ціна Capybara Nation (BARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capybara Nation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.36K USD
- зміна ціни Capybara Nation протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capybara Nation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Capybara Nation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Capybara Nation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capybara Nation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.73%
|30 днів
|$ 0
|-15.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capybara Nation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
-2.73%
-4.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.
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