Ціна Capybara Memecoin (BARA)
Поточна ціна Capybara Memecoin (BARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capybara Memecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.40 USD
- зміна ціни Capybara Memecoin протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capybara Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Capybara Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Capybara Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capybara Memecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.44%
|30 днів
|$ 0
|-36.92%
|60 днів
|$ 0
|+23.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capybara Memecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+0.44%
-4.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The Capybara Memecoin project is a fun and unique cryptocurrency centered around our favorite adorable rodent, the capybara! It aims to bring joy and laughter to the crypto world by combining the charm of capybaras with the excitement of meme culture. With Capybara Memecoin, investors can participate in a lighthearted and entertaining community while potentially earning rewards. Join us as we embark on a capybara-filled journey of memes, laughter, and financial exploration! What makes your project unique? Our project stands out for its one-of-a-kind approach to the crypto world. Here's what makes Capybara Memecoin truly unique: Capybara Fandom: We embrace the adoration for capybaras and leverage their popularity to create a vibrant community around our cryptocurrency. No other project focuses specifically on these lovable creatures. Meme Culture Integration: We infuse the power of memes into the core of our project. By blending capybara cuteness with meme humor, we create an engaging and entertaining experience for our investors. Joyful Atmosphere: Capybara Memecoin is all about spreading joy and laughter. We foster a positive and lighthearted environment where members can share memes, engage in fun activities, and celebrate the capybara spirit together. History of your project. Capybara Memecoin: Born from passion and creativity, it combines capybara love, memes, and crypto. A vibrant community evolved, spreading laughter and potential rewards. The journey continues, leaving a unique mark in the crypto world. What’s next for your project? What's next for Capybara Memecoin? Community growth Enhanced features Partnerships Charitable initiatives Exchange listings Continued innovation What can your token be used for? Capybara Memecoin has various uses within its ecosystem: Trading Community engagement Rewards and incentives Exclusive access to capybara-themed content and merchandise
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