Інформація щодо ціни CAPY (CAPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001363 $ 0,00001363 $ 0,00001363 Мін. за 24 год $ 0,00001417 $ 0,00001417 $ 0,00001417 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001363$ 0,00001363 $ 0,00001363 Макс. за 24 год $ 0,00001417$ 0,00001417 $ 0,00001417 Рекордний максимум $ 0,00165284$ 0,00165284 $ 0,00165284 Найнижча ціна $ 0,0000123$ 0,0000123 $ 0,0000123 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +2,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,88%

Актуальна ціна CAPY (CAPY) становить $0,00001404. За останні 24 години CAPY торгувався між мінімумом у $ 0,00001363 і максимумом у $ 0,00001417, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAPY становить $ 0,00165284, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000123.

Що стосується короткострокових результатів, то CAPY змінився на -0,54% за останню годину, +2,58% за 24 години та на -3,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CAPY (CAPY)

Ринкова капіталізація $ 14,04K$ 14,04K $ 14,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,04K$ 14,04K $ 14,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CAPY — $ 14,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAPY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,04K.