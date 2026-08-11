Сьогоднішня ціна CAPTAIN ROBINHOOD

Поточна ціна CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 41,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VLAD до USD становить $ 0 за VLAD.

CAPTAIN ROBINHOOD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 768, з циркуляційною пропозицією у 1,00B VLAD. Протягом останніх 24 годин VLAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VLAD змінився на +0,25% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD)

Ринкова капіталізація $ 24,77K$ 24,77K $ 24,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,77K$ 24,77K $ 24,77K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CAPTAIN ROBINHOOD — $ 24,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VLAD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,77K.