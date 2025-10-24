Актуальна ціна Captain Kuma сьогодні становить 0,00695641 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KUMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KUMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Captain Kuma сьогодні становить 0,00695641 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KUMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KUMA на MEXC вже зараз.

Докладніше про KUMA

Інформація про ціну KUMA

Офіційний вебсайт KUMA

Токеноміка KUMA

Прогноз ціни KUMA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Captain Kuma

Ціна Captain Kuma (KUMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KUMA до USD:

$0,0070465
$0,0070465$0,0070465
+2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Captain Kuma (KUMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:36:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Captain Kuma (KUMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0060112
$ 0,0060112$ 0,0060112
Мін. за 24 год
$ 0,00722133
$ 0,00722133$ 0,00722133
Макс. за 24 год

$ 0,0060112
$ 0,0060112$ 0,0060112

$ 0,00722133
$ 0,00722133$ 0,00722133

$ 0,01017393
$ 0,01017393$ 0,01017393

$ 0,0060112
$ 0,0060112$ 0,0060112

+0,35%

+1,42%

-2,03%

-2,03%

Актуальна ціна Captain Kuma (KUMA) становить $0,00695641. За останні 24 години KUMA торгувався між мінімумом у $ 0,0060112 і максимумом у $ 0,00722133, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KUMA становить $ 0,01017393, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0060112.

Що стосується короткострокових результатів, то KUMA змінився на +0,35% за останню годину, +1,42% за 24 години та на -2,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Captain Kuma (KUMA)

$ 6,34M
$ 6,34M$ 6,34M

--
----

$ 6,34M
$ 6,34M$ 6,34M

899,99M
899,99M 899,99M

899 994 370,0469234
899 994 370,0469234 899 994 370,0469234

Поточна ринкова капіталізація Captain Kuma — $ 6,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KUMA — 899,99M, зі загальною пропозицією 899994370.0469234. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,34M.

Історія ціни Captain Kuma (KUMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Captain Kuma до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Captain Kuma до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Captain Kuma до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Captain Kuma до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,42%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Captain Kuma (KUMA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Captain Kuma (USD)

Скільки коштуватиме Captain Kuma (KUMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Captain Kuma (KUMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Captain Kuma.

Перегляньте прогноз ціни Captain Kuma вже зараз!

KUMA до місцевих валют

Токеноміка Captain Kuma (KUMA)

Розуміння токеноміки Captain Kuma (KUMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KUMA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Captain Kuma (KUMA)

Скільки сьогодні коштує Captain Kuma (KUMA)?
Актуальна ціна KUMA у USD становить 0,00695641 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KUMA до USD?
Поточна ціна KUMA до USD — $ 0,00695641. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Captain Kuma?
Ринкова капіталізація KUMA — $ 6,34M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KUMA?
Циркуляційна пропозиція KUMA — 899,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KUMA?
KUMA досяг історичної максимальної ціни у 0,01017393 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KUMA?
Історична мінімальна ціна KUMA становила 0,0060112 USD.
Який обсяг торгівлі KUMA?
Актуальний обсяг торгівлі KUMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KUMA цього року?
KUMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KUMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:36:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Captain Kuma (KUMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.