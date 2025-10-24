Інформація щодо ціни Captain Kuma (KUMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0060112 $ 0,0060112 $ 0,0060112 Мін. за 24 год $ 0,00722133 $ 0,00722133 $ 0,00722133 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0060112$ 0,0060112 $ 0,0060112 Макс. за 24 год $ 0,00722133$ 0,00722133 $ 0,00722133 Рекордний максимум $ 0,01017393$ 0,01017393 $ 0,01017393 Найнижча ціна $ 0,0060112$ 0,0060112 $ 0,0060112 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +1,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,03%

Актуальна ціна Captain Kuma (KUMA) становить $0,00695641. За останні 24 години KUMA торгувався між мінімумом у $ 0,0060112 і максимумом у $ 0,00722133, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KUMA становить $ 0,01017393, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0060112.

Що стосується короткострокових результатів, то KUMA змінився на +0,35% за останню годину, +1,42% за 24 години та на -2,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Captain Kuma (KUMA)

Ринкова капіталізація $ 6,34M$ 6,34M $ 6,34M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,34M$ 6,34M $ 6,34M Циркуляційне постачання 899,99M 899,99M 899,99M Загальна пропозиція 899 994 370,0469234 899 994 370,0469234 899 994 370,0469234

Поточна ринкова капіталізація Captain Kuma — $ 6,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KUMA — 899,99M, зі загальною пропозицією 899994370.0469234. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,34M.