Сьогоднішня ціна Captain GOOFY (GOOF)

Поточна ціна Captain GOOFY (GOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 317.09K USD. Ціна GOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Captain GOOFY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD

- зміна ціни Captain GOOFY протягом дня — -12.91%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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