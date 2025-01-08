Ціна Captain GOOFY (GOOF)
Поточна ціна Captain GOOFY (GOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 317.09K USD. Ціна GOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Captain GOOFY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD
- зміна ціни Captain GOOFY протягом дня — -12.91%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Captain GOOFY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Captain GOOFY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Captain GOOFY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Captain GOOFY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Captain GOOFY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-12.91%
-2.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!
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