Інформація щодо ціни Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.35% Зміна ціни (1 дн.) +8.23% Зміна ціни (за 7 дн.) -9.54% Зміна ціни (за 7 дн.) -9.54%

Актуальна ціна Captain Ethereum (CAPTAIN) становить --. За останні 24 години CAPTAIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAPTAIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CAPTAIN змінився на +0.35% за останню годину, +8.23% за 24 години та на -9.54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Captain Ethereum (CAPTAIN)

Ринкова капіталізація $ 47.45K$ 47.45K $ 47.45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47.45K$ 47.45K $ 47.45K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Captain Ethereum — $ 47.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAPTAIN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47.45K.