Графік ціни Captain Ethereum (CAPTAIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:36:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+8.23%

-9.54%

-9.54%

Актуальна ціна Captain Ethereum (CAPTAIN) становить --. За останні 24 години CAPTAIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAPTAIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CAPTAIN змінився на +0.35% за останню годину, +8.23% за 24 години та на -9.54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Captain Ethereum (CAPTAIN)

$ 47.45K
$ 47.45K$ 47.45K

--
----

$ 47.45K
$ 47.45K$ 47.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Captain Ethereum — $ 47.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAPTAIN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47.45K.

Історія ціни Captain Ethereum (CAPTAIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Captain Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Captain Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Captain Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Captain Ethereum до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8.23%
30 днів$ 0-26.43%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

Ресурс Captain Ethereum (CAPTAIN)

CAPTAIN до місцевих валют

Користувачі також запитують: інші запитання про Captain Ethereum (CAPTAIN)

Скільки сьогодні коштує Captain Ethereum (CAPTAIN)?
Актуальна ціна CAPTAIN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CAPTAIN до USD?
Поточна ціна CAPTAIN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Captain Ethereum?
Ринкова капіталізація CAPTAIN — $ 47.45K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CAPTAIN?
Циркуляційна пропозиція CAPTAIN — 1.00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CAPTAIN?
CAPTAIN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CAPTAIN?
Історична мінімальна ціна CAPTAIN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CAPTAIN?
Актуальний обсяг торгівлі CAPTAIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CAPTAIN цього року?
CAPTAIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CAPTAIN для поглибленого аналізу.
