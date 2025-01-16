Ціна Caprisun Monkey (CAPRI)
Поточна ціна Caprisun Monkey (CAPRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAPRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Caprisun Monkey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16K USD
- зміна ціни Caprisun Monkey протягом дня — +2.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Caprisun Monkey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Caprisun Monkey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Caprisun Monkey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Caprisun Monkey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.00%
|30 днів
|$ 0
|-51.10%
|60 днів
|$ 0
|-77.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Caprisun Monkey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+2.00%
-21.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just a Monkey with a Caprisun
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