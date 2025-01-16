Сьогоднішня ціна Caprisun Monkey (CAPRI)

Поточна ціна Caprisun Monkey (CAPRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAPRI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Caprisun Monkey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16K USD

- зміна ціни Caprisun Monkey протягом дня — +2.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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