Сьогоднішня ціна Capricorn (CAPRICORN)

Поточна ціна Capricorn (CAPRICORN) сьогодні становить 0.00376776 USD з ринковою капіталізацією $ 3.77M USD. Ціна CAPRICORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Capricorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.20K USD

- зміна ціни Capricorn протягом дня — +5.24%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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