Ціна Capricorn (CAPRICORN)
Поточна ціна Capricorn (CAPRICORN) сьогодні становить 0.00376776 USD з ринковою капіталізацією $ 3.77M USD. Ціна CAPRICORN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capricorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.20K USD
- зміна ціни Capricorn протягом дня — +5.24%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capricorn до USD становила $ +0.00018769.
За останні 30 днів зміна ціни Capricorn до USD становила $ -0.0005187240.
За останні 60 днів зміна ціни Capricorn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capricorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018769
|+5.24%
|30 днів
|$ -0.0005187240
|-13.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capricorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.30%
+5.24%
+21.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn!
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