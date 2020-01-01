Токеноміка CAPPYBARA (CAPPY) Дізнайтеся ключову інформацію про CAPPYBARA (CAPPY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CAPPYBARA (CAPPY) Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time. Офіційний вебсайт: https://cappybara.io/ Купити CAPPY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CAPPYBARA (CAPPY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CAPPYBARA (CAPPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,98K $ 52,98K $ 52,98K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 52,98K $ 52,98K $ 52,98K Історичний максимум: $ 0,00119758 $ 0,00119758 $ 0,00119758 Історичний мінімум: $ 0,00004989 $ 0,00004989 $ 0,00004989 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CAPPYBARA (CAPPY)

Токеноміка CAPPYBARA (CAPPY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CAPPYBARA (CAPPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAPPY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAPPY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAPPY, досліджуйте ціну токена CAPPY в реальному часі!

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