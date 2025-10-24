Інформація щодо ціни Cappuccino Assassino (ASSINO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01414307$ 0,01414307 $ 0,01414307 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Cappuccino Assassino (ASSINO) становить --. За останні 24 години ASSINO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASSINO становить $ 0,01414307, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ASSINO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cappuccino Assassino (ASSINO)

Ринкова капіталізація $ 7,68K$ 7,68K $ 7,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,68K$ 7,68K $ 7,68K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cappuccino Assassino — $ 7,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASSINO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,68K.