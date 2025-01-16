Ціна Capo Was Right (CWR)
Поточна ціна Capo Was Right (CWR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CWR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capo Was Right:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.00 USD
- зміна ціни Capo Was Right протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capo Was Right до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Capo Was Right до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Capo Was Right до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capo Was Right до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.14%
|60 днів
|$ 0
|-28.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capo Was Right: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CAPO WAS RIGHT CWR is a digital asset poised at the confluence of predictive market acumen and unparalleled financial innovation. Through a nuanced integration of bearish foresight and bullish momentum, CWR redefines asset volatility paradigms, offering an unparalleled hedge within the decentralized finance (DeFi) space.
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