Сьогоднішня ціна Capo Was Right (CWR)

Поточна ціна Capo Was Right (CWR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CWR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Capo Was Right:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.00 USD

- зміна ціни Capo Was Right протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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