Інформація щодо ціни CaoCao (CAOCAO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,078488 $ 0,078488 $ 0,078488 Мін. за 24 год $ 0,088581 $ 0,088581 $ 0,088581 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,078488$ 0,078488 $ 0,078488 Макс. за 24 год $ 0,088581$ 0,088581 $ 0,088581 Рекордний максимум $ 0,294909$ 0,294909 $ 0,294909 Найнижча ціна $ 0,063527$ 0,063527 $ 0,063527 Зміна ціни (за 1 год) -1,80% Зміна ціни (1 дн.) +2,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,96%

Актуальна ціна CaoCao (CAOCAO) становить $0,084987. За останні 24 години CAOCAO торгувався між мінімумом у $ 0,078488 і максимумом у $ 0,088581, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAOCAO становить $ 0,294909, тоді як його історичний мінімум — $ 0,063527.

Що стосується короткострокових результатів, то CAOCAO змінився на -1,80% за останню годину, +2,31% за 24 години та на -10,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CaoCao (CAOCAO)

Ринкова капіталізація $ 2,58M$ 2,58M $ 2,58M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,58M$ 2,58M $ 2,58M Циркуляційне постачання 30,39M 30,39M 30,39M Загальна пропозиція 30 393 810,850628205 30 393 810,850628205 30 393 810,850628205

Поточна ринкова капіталізація CaoCao — $ 2,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAOCAO — 30,39M, зі загальною пропозицією 30393810.850628205. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,58M.