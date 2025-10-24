Актуальна ціна CaoCao сьогодні становить 0,084987 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAOCAO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAOCAO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CaoCao сьогодні становить 0,084987 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAOCAO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAOCAO на MEXC вже зараз.

Докладніше про CAOCAO

Інформація про ціну CAOCAO

Офіційний вебсайт CAOCAO

Токеноміка CAOCAO

Прогноз ціни CAOCAO

Ціна CaoCao (CAOCAO)

Актуальна ціна 1 CAOCAO до USD:

$0,084987
$0,084987
+2,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CaoCao (CAOCAO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:36:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CaoCao (CAOCAO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-1,80%

+2,31%

-10,96%

-10,96%

Актуальна ціна CaoCao (CAOCAO) становить $0,084987. За останні 24 години CAOCAO торгувався між мінімумом у $ 0,078488 і максимумом у $ 0,088581, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAOCAO становить $ 0,294909, тоді як його історичний мінімум — $ 0,063527.

Що стосується короткострокових результатів, то CAOCAO змінився на -1,80% за останню годину, +2,31% за 24 години та на -10,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CaoCao (CAOCAO)

Поточна ринкова капіталізація CaoCao — $ 2,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAOCAO — 30,39M, зі загальною пропозицією 30393810.850628205. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,58M.

Історія ціни CaoCao (CAOCAO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CaoCao до USD становила $ +0,00191485.
За останні 30 днів зміна ціни CaoCao до USD становила $ -0,0542411510.
За останні 60 днів зміна ціни CaoCao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CaoCao до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00191485+2,31%
30 днів$ -0,0542411510-63,82%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс CaoCao (CAOCAO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни CaoCao (USD)

Скільки коштуватиме CaoCao (CAOCAO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CaoCao (CAOCAO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CaoCao.

Перегляньте прогноз ціни CaoCao вже зараз!

CAOCAO до місцевих валют

Токеноміка CaoCao (CAOCAO)

Розуміння токеноміки CaoCao (CAOCAO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CAOCAO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CaoCao (CAOCAO)

Скільки сьогодні коштує CaoCao (CAOCAO)?
Актуальна ціна CAOCAO у USD становить 0,084987 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CAOCAO до USD?
Поточна ціна CAOCAO до USD — $ 0,084987. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CaoCao?
Ринкова капіталізація CAOCAO — $ 2,58M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CAOCAO?
Циркуляційна пропозиція CAOCAO — 30,39M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CAOCAO?
CAOCAO досяг історичної максимальної ціни у 0,294909 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CAOCAO?
Історична мінімальна ціна CAOCAO становила 0,063527 USD.
Який обсяг торгівлі CAOCAO?
Актуальний обсяг торгівлі CAOCAO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CAOCAO цього року?
CAOCAO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CAOCAO для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.