Сьогоднішня ціна Canwifhat (CAN)

Поточна ціна Canwifhat (CAN) сьогодні становить 0.00189569 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Canwifhat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни Canwifhat протягом дня — +6.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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