Ціна Canto Inu (CINU)
Поточна ціна Canto Inu (CINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Canto Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.25 USD
- зміна ціни Canto Inu протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Canto Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Canto Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Canto Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Canto Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.57%
|30 днів
|$ 0
|-56.23%
|60 днів
|$ 0
|+0.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Canto Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.28%
+1.57%
-22.11%
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