Сьогоднішня ціна Canto Inu (CINU)

Поточна ціна Canto Inu (CINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Canto Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.25 USD

- зміна ціни Canto Inu протягом дня — +1.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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