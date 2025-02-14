Ціна Cantina Royale (CRT)
Поточна ціна Cantina Royale (CRT) сьогодні становить 0.00162437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cantina Royale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD
- зміна ціни Cantina Royale протягом дня — -4.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cantina Royale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cantina Royale до USD становила $ -0.0007491287.
За останні 60 днів зміна ціни Cantina Royale до USD становила $ -0.0010802092.
За останні 90 днів зміна ціни Cantina Royale до USD становила $ -0.0018220225503257706.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.97%
|30 днів
|$ -0.0007491287
|-46.11%
|60 днів
|$ -0.0010802092
|-66.50%
|90 днів
|$ -0.0018220225503257706
|-52.86%
Останній аналіз цін Cantina Royale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-4.97%
-11.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CRT token is essential for powering in-game utilities like NFT character progression, NFT recruiting, staking, and unlocking in-game assets inside of the Cantina Royale ecosystem.
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