Сьогоднішня ціна Cantina Royale (CRT)

Поточна ціна Cantina Royale (CRT) сьогодні становить 0.00162437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cantina Royale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD

- зміна ціни Cantina Royale протягом дня — -4.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CRT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRT.