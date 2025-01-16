Ціна CANNFINITY (CFT)
Поточна ціна CANNFINITY (CFT) сьогодні становить 0.01317254 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CANNFINITY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.68K USD
- зміна ціни CANNFINITY протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CANNFINITY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CANNFINITY до USD становила $ -0.0020441490.
За останні 60 днів зміна ціни CANNFINITY до USD становила $ +0.0004740573.
За останні 90 днів зміна ціни CANNFINITY до USD становила $ -0.003568463580496423.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0020441490
|-15.51%
|60 днів
|$ +0.0004740573
|+3.60%
|90 днів
|$ -0.003568463580496423
|-21.31%
Останній аналіз цін CANNFINITY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-0.20%
-0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CANNFINITY's unified B2B and B2C platform have revolutionized the way farmers, brands, distributors, and retailers manage their operations and grow their business.
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