Сьогоднішня ціна CANNFINITY (CFT)

Поточна ціна CANNFINITY (CFT) сьогодні становить 0.01317254 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CANNFINITY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.68K USD

- зміна ціни CANNFINITY протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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