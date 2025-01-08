Ціна Cane Corso (CORSI)
Поточна ціна Cane Corso (CORSI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.14K USD. Ціна CORSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cane Corso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14K USD
- зміна ціни Cane Corso протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 62.67B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cane Corso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cane Corso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cane Corso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cane Corso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-91.54%
|60 днів
|$ 0
|-92.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cane Corso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Corsi is a fair launch meme coin on Arbitrum - 0 allocation to team, 0 allocation to KOL and 0 allocation to VC. It is the first of its kind to allocate a big portion of its total supply to attract community members to support the token's AMM liquidity - made possible by the newly launched AMM liquidity infrastructure protocol Double (https://www.double2win.xyz/). This big portion is one-way deposited into Double (no withdrawal possible, no way to dump on the market and AMM LPs). By creating a LP position via Double, community members move more tokens to AMMs for traders to trade, and vice versa, while at the same time capture the trading fees as AMM LPs. How will this affect the market dynamic between traders and AMM LPs? Let's watch how this experiment plays out in real-time. The Dog is Smart.
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