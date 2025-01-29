Ціна Candy Pocket (CANDY)
Поточна ціна Candy Pocket (CANDY) сьогодні становить 0.00010015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Candy Pocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.46 USD
- зміна ціни Candy Pocket протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Candy Pocket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Candy Pocket до USD становила $ -0.0000506157.
За останні 60 днів зміна ціни Candy Pocket до USD становила $ -0.0000851311.
За останні 90 днів зміна ціни Candy Pocket до USD становила $ -0.0004571594217139324.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000506157
|-50.53%
|60 днів
|$ -0.0000851311
|-85.00%
|90 днів
|$ -0.0004571594217139324
|-82.02%
Останній аналіз цін Candy Pocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-17.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptocurrencies have disrupted the financial system in exciting ways, but most crypto projects thus far have required users to purchase native tokens in order to participate. Candy Pocket is an innovative project that offers a superior payment option, along with a variety of great perks to benefit users. With a closer look at what Candy Pocket is and how it works, you can make a well-informed decision on whether to participate in this next-level crypto project. Key Takeaways: Candy Pocket is a web3 wallet that provides users with a simplified, fast payment processing solution. Bybit now offers the CANDY/USDT Spot trading pair, and is holding a Deposit to Share campaign in which users can earn a share of the 180,000 CANDY prize pool.
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RM0.0004396585
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₽0.0098147
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