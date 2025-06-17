Ціна Candles (SN31)
Поточна ціна Candles (SN31) сьогодні становить 1,4 USD з ринковою капіталізацією $ 1,79M USD. Ціна SN31 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Candles:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Candles протягом дня — +3,48%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Candles до USD становила $ +0,04717.
За останні 30 днів зміна ціни Candles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Candles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Candles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,04717
|+3,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Candles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,08%
+3,48%
-9,11%
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