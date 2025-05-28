Ціна Candle TV (CANDLE)
Поточна ціна Candle TV (CANDLE) сьогодні становить 0,00150969 USD з ринковою капіталізацією $ 9,06M USD. Ціна CANDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Candle TV:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Candle TV протягом дня — -24,35%
- циркуляційна пропозиція – 6,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Candle TV до USD становила $ -0,000486055157250998.
За останні 30 днів зміна ціни Candle TV до USD становила $ +0,0012404322.
За останні 60 днів зміна ціни Candle TV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Candle TV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000486055157250998
|-24,35%
|30 днів
|$ +0,0012404322
|+82,16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Candle TV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,31%
-24,35%
-27,06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Candle.tv is a single channel livestreaming platform and a token launchpad. The livestream is a throwback to linear tv, one single invite-only channel that curates the best content creators. The idea is to concentrate attention and energy to one channel, one launch. The mission for Candle is to flip the script between culture & crypto. Candle introduces crypto’s own content platform to accelerate the creation and adoption of culture coins.
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