Сьогоднішня ціна Candle TV (CANDLE)

Поточна ціна Candle TV (CANDLE) сьогодні становить 0,00150969 USD з ринковою капіталізацією $ 9,06M USD. Ціна CANDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Candle TV:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Candle TV протягом дня — -24,35%

- циркуляційна пропозиція – 6,00B USD

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