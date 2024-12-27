Сьогоднішня ціна Candle Cat (CANDLE)

Поточна ціна Candle Cat (CANDLE) сьогодні становить 0.00135666 USD з ринковою капіталізацією $ 262.62K USD. Ціна CANDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Candle Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD

- зміна ціни Candle Cat протягом дня — -0.99%

- циркуляційна пропозиція – 193.37M USD

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