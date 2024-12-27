Ціна Candle Cat (CANDLE)
Поточна ціна Candle Cat (CANDLE) сьогодні становить 0.00135666 USD з ринковою капіталізацією $ 262.62K USD. Ціна CANDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Candle Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD
- зміна ціни Candle Cat протягом дня — -0.99%
- циркуляційна пропозиція – 193.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Candle Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Candle Cat до USD становила $ -0.0004830292.
За останні 60 днів зміна ціни Candle Cat до USD становила $ -0.0000376709.
За останні 90 днів зміна ціни Candle Cat до USD становила $ -0.000346197901799498.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.99%
|30 днів
|$ -0.0004830292
|-35.60%
|60 днів
|$ -0.0000376709
|-2.77%
|90 днів
|$ -0.000346197901799498
|-20.33%
Останній аналіз цін Candle Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.16%
-0.99%
+9.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!
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