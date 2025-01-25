Ціна Candle AI (CNDL)
Поточна ціна Candle AI (CNDL) сьогодні становить 0.00269556 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Candle AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD
- зміна ціни Candle AI протягом дня — -7.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Candle AI до USD становила $ -0.000234341032119746.
За останні 30 днів зміна ціни Candle AI до USD становила $ -0.0015141507.
За останні 60 днів зміна ціни Candle AI до USD становила $ -0.0018484473.
За останні 90 днів зміна ціни Candle AI до USD становила $ -0.003731783812351418.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000234341032119746
|-7.99%
|30 днів
|$ -0.0015141507
|-56.17%
|60 днів
|$ -0.0018484473
|-68.57%
|90 днів
|$ -0.003731783812351418
|-58.06%
Останній аналіз цін Candle AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-7.99%
-32.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CNDL aims to revolutionize trading by leveraging automated algorithms and real-time on-chain data to optimize trading strategies for maximum profitability. It seeks to provide users with efficient, transparent, and profitable trading solutions. $CNDL functions as an advanced trading platform that combines analytics and real-time on-chain data to create unique and powerful trading algorithms. These algorithms execute trade strategies that capitalize on market movements before they are reflected in traditional trading tools or charts. $CNDL's utility lies in its ability to offer liquidity pool staking, revenue sharing, and transparent tokenomics, providing users with access to exclusive events and opportunities to earn both $CNDL and ETH through a fee-free airdrop system and on-chain staking.
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