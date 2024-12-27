Ціна Cancer (CANCER)
Поточна ціна Cancer (CANCER) сьогодні становить 0.00373901 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна CANCER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cancer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.74K USD
- зміна ціни Cancer протягом дня — +7.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cancer до USD становила $ +0.00024491.
За останні 30 днів зміна ціни Cancer до USD становила $ -0.0005070119.
За останні 60 днів зміна ціни Cancer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cancer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024491
|+7.01%
|30 днів
|$ -0.0005070119
|-13.56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cancer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.68%
+7.01%
+22.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Cancer, the Crab , captures the nurturing and protective energy of early summer, from mid-June to mid-July. Known for its emotional depth and loyalty, Cancer season is a time to focus on home and family. Connect with the intuitive and compassionate spirit of Cancer!
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€0.0035894496
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