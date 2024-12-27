Сьогоднішня ціна Cancer (CANCER)

Поточна ціна Cancer (CANCER) сьогодні становить 0.00373901 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна CANCER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cancer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.74K USD

- зміна ціни Cancer протягом дня — +7.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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