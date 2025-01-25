Ціна Canary (CNR)
Поточна ціна Canary (CNR) сьогодні становить 0.00242862 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Canary:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.25K USD
- зміна ціни Canary протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Canary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Canary до USD становила $ +0.0017925991.
За останні 60 днів зміна ціни Canary до USD становила $ +0.0010841791.
За останні 90 днів зміна ціни Canary до USD становила $ +0.0013984964781005755.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ +0.0017925991
|+73.81%
|60 днів
|$ +0.0010841791
|+44.64%
|90 днів
|$ +0.0013984964781005755
|+135.76%
Останній аналіз цін Canary: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
+0.41%
-18.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Canary Exchange is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, the most promising and the fastest blockchain! Canary Exchange works with a model called AMM which is a game changing tech. Automated market makers (AMM) allow digital assets to be traded without permission and automatically by using liquidity pools instead of a traditional market of buyers and sellers. Canary features a token which is called CNR Token that is the official token of the Canary Exchange and other Canary Ecosystem dApps. You earn CNR Token by using Canary Exchange. If you wish, you can swap the tokens you earn to another cryptocurrency through Canary Exchange. Or if you wish, you can stake your CNR Tokens again and earn more CNR Tokens! CNR is capped at a maximum supply of 570 million tokens. ✓ The first 90% of tokens (~512 million tokens) are dedicated to the community treasury, where they will initially be used to fund liquidity mining. ✓ 5% (~29 million tokens) are dedicated to a community airdrop. ✓ And the remaining %5 (~29 million tokens) are dedicated to developers. Developers will be able to receive their wages on monthly periods.
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