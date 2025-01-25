Сьогоднішня ціна Canary (CNR)

Поточна ціна Canary (CNR) сьогодні становить 0.00242862 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Canary:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.25K USD

- зміна ціни Canary протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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