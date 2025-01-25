Ціна Canadian Inuit Dog (CADINU)
Поточна ціна Canadian Inuit Dog (CADINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CADINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Canadian Inuit Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38K USD
- зміна ціни Canadian Inuit Dog протягом дня — +12.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Canadian Inuit Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Canadian Inuit Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Canadian Inuit Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Canadian Inuit Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.36%
|30 днів
|$ 0
|-10.15%
|60 днів
|$ 0
|+49.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Canadian Inuit Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+12.36%
-1.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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