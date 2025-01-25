Сьогоднішня ціна Canadian Inuit Dog (CADINU)

Поточна ціна Canadian Inuit Dog (CADINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CADINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Canadian Inuit Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38K USD

- зміна ціни Canadian Inuit Dog протягом дня — +12.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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