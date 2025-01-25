Ціна Canada eCoin (CDN)
Поточна ціна Canada eCoin (CDN) сьогодні становить 0.00621794 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Canada eCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни Canada eCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Canada eCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Canada eCoin до USD становила $ -0.0021412396.
За останні 60 днів зміна ціни Canada eCoin до USD становила $ -0.0016810020.
За останні 90 днів зміна ціни Canada eCoin до USD становила $ -0.00049718007549032.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0021412396
|-34.43%
|60 днів
|$ -0.0016810020
|-27.03%
|90 днів
|$ -0.00049718007549032
|-7.40%
Останній аналіз цін Canada eCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-27.22%
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￡0.004974352
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€0.005907043
|1 CDN до USD
$0.00621794
|1 CDN до MYR
RM0.0271723978
|1 CDN до TRY
₺0.2216073816
|1 CDN до JPY
¥0.9701851782
|1 CDN до RUB
₽0.6075549174
|1 CDN до INR
₹0.5358620692
|1 CDN до IDR
Rp100.2893407982
|1 CDN до PHP
₱0.362195005
|1 CDN до EGP
￡E.0.312451485
|1 CDN до BRL
R$0.0367480254
|1 CDN до CAD
C$0.0088916542
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৳0.7585265006
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₦9.6852498822
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₴0.2606560448
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Bs0.34820464
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