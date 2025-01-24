Ціна CAMLY COIN (CAMLY)
Поточна ціна CAMLY COIN (CAMLY) сьогодні становить 0.00002314 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAMLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CAMLY COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 997.93 USD
- зміна ціни CAMLY COIN протягом дня — +5.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAMLY COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CAMLY COIN до USD становила $ -0.0000056479.
За останні 60 днів зміна ціни CAMLY COIN до USD становила $ -0.0000132516.
За останні 90 днів зміна ціни CAMLY COIN до USD становила $ -0.000003665921992802135.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.34%
|30 днів
|$ -0.0000056479
|-24.40%
|60 днів
|$ -0.0000132516
|-57.26%
|90 днів
|$ -0.000003665921992802135
|-13.67%
Останній аналіз цін CAMLY COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+5.34%
+16.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Camly Ecosystem Platform functions like chakras in a body. This body is the world economy, global business and investment. Activate the earth to enter the Golden Age. Help the world become happy and prosperous, by investing in harmony and humanity"
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