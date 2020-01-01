Токеноміка Camille (CAMILLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Camille (CAMILLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Camille (CAMILLE) Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.

LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).

Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.

DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services

Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.

Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click Офіційний вебсайт: https://meetcamille.ai/meet-camille Купити CAMILLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Camille (CAMILLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Camille (CAMILLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,23M $ 2,23M $ 2,23M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,23M $ 2,23M $ 2,23M Історичний максимум: $ 0,202958 $ 0,202958 $ 0,202958 Історичний мінімум: $ 0,056391 $ 0,056391 $ 0,056391 Поточна ціна: $ 0,105583 $ 0,105583 $ 0,105583 Дізнайтеся більше про ціну Camille (CAMILLE)

Токеноміка Camille (CAMILLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Camille (CAMILLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAMILLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAMILLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAMILLE, досліджуйте ціну токена CAMILLE в реальному часі!

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