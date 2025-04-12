Ціна Camille (CAMILLE)
Поточна ціна Camille (CAMILLE) сьогодні становить 0.063264 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна CAMILLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Camille:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Camille протягом дня — +0.63%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Camille до USD становила $ +0.00039492.
За останні 30 днів зміна ціни Camille до USD становила $ -0.0180284559.
За останні 60 днів зміна ціни Camille до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Camille до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039492
|+0.63%
|30 днів
|$ -0.0180284559
|-28.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Camille: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+0.63%
-5.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
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