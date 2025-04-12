Сьогоднішня ціна Camille (CAMILLE)

Поточна ціна Camille (CAMILLE) сьогодні становить 0.063264 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна CAMILLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Camille:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Camille протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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