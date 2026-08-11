Сьогоднішня ціна CAMELL

Поточна ціна CAMELL (CAMT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAMT до USD становить $ 0 за CAMT.

CAMELL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 889,64, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CAMT. Протягом останніх 24 годин CAMT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00471643, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CAMT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CAMELL (CAMT)

Ринкова капіталізація $ 10,89K$ 10,89K $ 10,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,89K$ 10,89K $ 10,89K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CAMELL — $ 10,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAMT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,89K.