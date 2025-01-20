Сьогоднішня ціна Camel Dad (CAMEL)

Поточна ціна Camel Dad (CAMEL) сьогодні становить 0.00131874 USD з ринковою капіталізацією $ 10.37M USD. Ціна CAMEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Camel Dad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.96K USD

- зміна ціни Camel Dad протягом дня — +7.72%

- циркуляційна пропозиція – 7.86B USD

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