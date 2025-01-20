Ціна Camel Dad (CAMEL)
Поточна ціна Camel Dad (CAMEL) сьогодні становить 0.00131874 USD з ринковою капіталізацією $ 10.37M USD. Ціна CAMEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Camel Dad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.96K USD
- зміна ціни Camel Dad протягом дня — +7.72%
- циркуляційна пропозиція – 7.86B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Camel Dad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Camel Dad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Camel Dad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Camel Dad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Camel Dad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+7.72%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.
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