Ціна CAMEL (CAMEL)
Поточна ціна CAMEL (CAMEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 448.67K USD. Ціна CAMEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CAMEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CAMEL протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAMEL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CAMEL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CAMEL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CAMEL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CAMEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+1.35%
-4.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CAMEL is a project created on Four.meme following the trend of CZ meme coins. $CAMEL is a CTO project on BNBCHAIN, four_meme_ All community driven. #CAMEL will become the companion vehicle of #CZ and surpass #Mubarak #Broccoli soon 🚀🚀🚀 BNBChain has been well prepared by CZ and his associates for a big bang on BNBChain. They support all projects and CZ is becoming the number one KOLS on the platform.
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